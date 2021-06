Umbau und Neubau : Fast 50.000 neue Wohnungen in NRW fertiggestellt

Fast 50.000 neue Wohnungen in NRW fertiggestellt

Reihenhäuser, Doppelhaushälften, Häuser und Mehrfamilienhäuser werden auf einem Baufeld am Stadtrand von Köln in Hürth Efferen gebaut. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Der Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen kommt auf Touren. Fast 50.000 Wohnungen sind im vergangenen Jahr fertig geworden. Eine wichtiger Rolle spielt dabei auch der Umbau bestehender Gebäude.

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr fast 50.000 neue Wohnungen fertiggestellt worden. Die Bauämter meldeten 49 775 Fertigstellungen, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Das seien 2,3 Prozent mehr als 2019. Die Zahl der neuen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern stieg um 3,0 Prozent auf knapp 27.400.