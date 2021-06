Zweijähriger in Stuhl fixiert : Eingesperrte Kinder aus Wohnung in Essen befreit

Essen Polizei und Feuerwehr haben in Essen drei kleine Kinder befreit, die allein in einer Wohnung eingesperrt waren.

In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte in einem verschlossenen und verwahrlosten Zimmer eine Fünfjährige, nachdem sie die Tür aufgebrochen hatten. Im Wohnzimmer befreiten sie einen Zweijährigen, der in einem Kinderstuhl fixiert war. Der Stuhl sei wiederum an eine Heizung angebunden gewesen.