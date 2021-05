Wohnungsbau : Immobilienexperten kritisieren Gesetz für mehr Bauland

Berlin Immobilienexperten haben das so genannte Baulandmodernisierungsgesetz, auf das sich die große Koalition am Dienstagabend nach langem Streit geeinigt hat, scharf kritisiert. Das habe einen einfachen Grund.

Das Vorhaben sieht zwar kein direktes Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen vor, dürfte diese Praxis aber erschweren. Vorgesehen ist nun, dass die Bundesländer Gebiete mit „angespanntem Wohnungsmarkt“ ausweisen können, in denen bis 2025 die Genehmigung zur Umwandlung nur in wenigen Ausnahmefällen erteilt werden darf.

„Das Baulandmobilisierungsgesetz macht seinem Namen leider wenig Ehre. Viele Regelungen erhöhen eher die Bürokratie, einen Schub beim Bauland wird es so nicht geben“, sagte Michael Voigtländer, Experte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Künftig könne die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen in angespannten Märkten in vielen Fällen untersagt werden. „Insgesamt wird damit der Weg zu Wohneigentum weiter versperrt“, sagte er. Das Gesetz verbiete Umwandlungen vor allem in kleineren Gebäuden. Erfahrungen zeigten jedoch, „dass Kapitalanleger moderater bei Mieterhöhungen und Modernisierungen als größere Investoren vorgehen“. Es sei fraglich, ob Mieter so besser geschützt würden.