Am 15. Mai : 13 Millionen Wahlberechtigte und 786.000 Erstwähler bei der Landtagswahl in NRW

Der Countdown zur Landtagswahl am 15. Mai 2022 in Nordrhein-Westfalen läuft. Rund 13 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind im bevölkerungsreichsten Bundesland aufgerufen, über die Zusammensetzung des neuen Landesparlaments in Düsseldorf für die kommenden fünf Jahre zu bestimmen. Wie Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Dienstag mitteilte, sind darunter 785.900 Erstwählerinnen und Erstwähler. „Sie möchte ich gezielt ansprechen, damit möglichst viele ihr Wahlrecht ausüben“, sagte Schellen laut einer Mitteilung des Innenministeriums.