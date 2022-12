Spendenaktion auf dem Weihnachtsmarkt WDR-Glashaus in Dortmund – Moderator an Corona erkrankt

In der nach Angaben des WDR „größten und aufwendigsten Spendenaktion“, die der Sender jemals organisiert hat, sammelt WDR 2 mit seiner Hörerschaft und dem Partner „Aktion Deutschland Hilft“ Geld, um gegen den Hunger in der Welt anzukämpfen. Das Moderationsquartett Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug senden bereits seit Sonntag, 18. Dezember, bis heute, fünf Tage lang, rund um die Uhr aus dem Glasstudio am Hansaplatz in Dortmund. Auch vor Ort: Prominente Gäste wie Sängerin Sarah Connor, Ministerpräsident Hendrik Wüst oder Die Maus. Die Gäste werden nun in einem Vorzelt empfangen.