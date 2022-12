Polizei Gelsenkirchen sucht nach Zeugen Familienstreit auf offener Straße – zwei Männer verletzt

Demnach seien die beiden Familien am Dienstagmorgen zunächst in einen lautstarken Streit geraten, nachdem der 34-jährige Mann zusammen mit seiner 26-jährigen Frau im Auto zum Wohnort der anderen Familie gefahren sei. Im weiteren Verlauf habe der 41-Jährige zusammen mit seinen beiden 14 und 15 Jahre alten Söhnen das Paar angegriffen und einen Hund auf die Frau gehetzt. Sie wurde leicht verletzt. Die Jugendlichen sollen dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Das Paar sei daraufhin ins Auto gestiegen und habe flüchten wollen, doch der Vater der Jungs habe sich vor das Auto gestellt und sei angefahren worden. Die beiden Familien sind laut Polizei bereits seit längerer Zeit zerstritten. Die Ursache der Auseinandersetzung war allerdings zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.