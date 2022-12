Keine Chance für Gaunerbande 79-Jährige lockt Telefonbetrüger in die Falle

Eine pfiffige Seniorin hat in Mülheim an der Ruhr einen Trickbetrüger überführt. Die Bande des Gauners habe der 79-Jährigen am Freitag durch einen Schockanruf vorgaukeln wollen, dass sie nach dem tödlichen Unfall ihrer Tochter eine Kaution stellen müsse, teilte die Polizei am Sonntag mit.