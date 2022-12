Überraschender Fund in Attendorn Tafel-Mitarbeiter finden rund 14 Kilo Kokain in Bananenkisten

Die Polizei in Olpe war einem Hinweis der Attendorner Tafel-Mitarbeiter nachgegangen. Woher das in Tüten verpackte Rauschgift stammt und wie es in die Bananenkisten geriet, sei noch ein Rätsel, so Hoppmann. „Die Ermittlungen sind noch am Anfang.“ Doch liege der Verdacht nahe, dass es in dem Fall wohl um kriminelle Geschäfte geht.