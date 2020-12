Bewährungsstrafe : Wuppertaler Urlauber aus türkischer Haft entlassen

Istanbul Ein Zahnarzt aus Wuppertal wollte für einen Kurzurlaub in die Türkei fliegen. Doch dann endete ein Streit am Gepäckband für einen Wuppertaler gleich nach der Ankunft mit Untersuchungshaft. Nun kommt er frei - und erhält eine Bewährungsstrafe wegen Beleidigung des Präsidenten.

Nach einem Monat Untersuchungshaft im türkischen Urlaubsort Antalya ist ein Zahnarzt aus Wuppertal wieder frei. Der 63 Jahre alte Kristian B. wolle nach der Entlassung aus der Haft noch am Dienstag nach Deutschland zurückkehren, teilte sein Anwalt Ahmet Ünal Ersoy der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor war der Bundesbürger von einem Gericht in Antalya wegen Beleidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu einer Strafe von insgesamt 16 Monaten und 20 Tagen verurteilt worden, die auf fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Das Gericht sah es nach den Urteilsunterlagen auch als erwiesen, dass B. Teile des türkischen Volkes beleidigt habe. Der Anwalt kündigte Berufung an. B. nahm an der Verhandlung persönlich teil. Zuvor hatte es geheißen, er werde per Video zugeschaltet. Der 63-Jährige war Anfang November nach einem Streit um Abstandsregeln am Gepäckband noch im Flughafen verhaftet worden. Eine Frau zeigte ihn unter anderem mit der Begründung an, es seien Worte gefallen, die Erdogan beleidigt hätten. Der Wuppertaler weist das zurück.