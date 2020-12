Motivation und Gewalt im Dienst : Polizeihochschule Münster soll Alltag der Polizisten untersuchen

Berlin/Münster In einer auf drei Jahre angelegten Studie sollen Forscher in Münster den Alltag von Polizisten unter die Lupe nehmen. Eine unabhängige Untersuchung zu Rassismus soll es hingegen nicht geben.

Wie das Bundesinnenministerium am Dienstag mitteilte, sollen die Forscher der Spezialhochschule in Münster in ihrer auf drei Jahre angelegten Untersuchung auch herausfinden, was junge Menschen motiviert, sich für die Laufbahn bei der Polizei zu entscheiden. Die Daten sollen per Fragebogen, in Interviews und durch „teilnehmende Beobachtung“ erhoben werden. Träger der Deutschen Hochschule der Polizei sind die Innenministerien und Innensenatoren der Länder und des Bundes.