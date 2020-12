Entwurf der Impfkommission : Wer wann gegen Corona geimpft werden soll

Berlin Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts hat am Montag einen ersten Entwurf mit Empfehlungen für die Corona-Impfungen vorgelegt. Insgesamt gibt es demnach drei Prioritätengruppen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie das Personal in Notaufnahmen, der Transplantationsmedizin und der Altenpflege zuerst gegen das Coronavirus zu impfen. Das geht aus der Empfehlung hervor, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag zur Anhörung verschickt hat. Die prioritär zu impfenden Gruppen umfassen nach Angaben des RKI mehr als 8,6 Millionen Menschen. Die STIKO legt Empfehlungen vor, die nun Eingang in eine Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministerium finden sollen. Das RKI erbittet wegen der Eilbedürftigkeit eine Antwort der Verbände bis zum 10. Dezember, geht aus dem Anschreiben hervor.