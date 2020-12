Verdacht auf Schwarzarbeit : Zoll geht gegen Abbruchunternehmen in NRW vor

Düsseldorf Dem Zoll ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit im Abbruchgewerbe gelungen. Mehr als 500 Einsatzkräfte von Zoll, Polizei und Steuerfahndung durchsuchten am Dienstag 49 Wohn- und Geschäftsräume, wie die Behörde mitteilte.

Hintergrund waren Ermittlungen, nach denen mindestens 25 Beschuldigte in „ein betrügerisches Firmengeflecht“ im Abbruchgewerbe verstrickt sein sollen. Arbeitnehmer aus Osteuropa sollen angeworben, mit Schwarzgeld entlohnt und auf Baustellen in Deutschland eingesetzt worden sein. Die tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse seien in einem Netzwerk von Scheinfirmen verschleiert worden. Nach ersten Berechnung dürften Sozialversicherungsbeiträge von mehr als 2,7 Millionen Euro veruntreut und Lohnsteuer von mehr als 600.000 Euro hinterzogen worden sein, so der Zoll.