Jugendliche als Dealer engagiert : Spezialkräfte nehmen Männer in Hamm fest

Spezialkräfte nehmen Männer in Hamm fest

Hamm Zwei Männer aus Hamm sollen Jugendliche unter Druck gesetzt haben, damit diese Drogen verkaufen. Bei der Festnahme durch ein SEK fanden die Beamten unter anderem Marihuana im Wert von etwa 10.000 Euro.

Mit einem Spezialeinsatzkommando hat die Polizei in Hamm zwei Männer festgenommen, die mit Hilfe von Minderjährigen Drogen verkauft haben sollen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Männer bereits am Samstagmittag auf dem Rückweg aus den Niederlanden festgenommen. Dabei fanden die Beamten Marihuana im Verkaufswert von etwa 10.000 Euro im Auto der Verdächtigen.