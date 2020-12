Gutachten aus NRW : Abschiebung von Gefährdern nach Syrien fast unmöglich

Düsseldorf NRW-Integrationsminister Joachim Stamp hatte ein Gutachten angefordert, unter welchen Umständen Abschiebungen nach Syrien möglich sein könnten. Das Ergebnis ist lässt nur sehr wenige Ausnahmen zu.

Für Syrer, die in Deutschland viele Straftaten begangen haben, gilt dies nach Ansicht des Völkerrechtlers Daniel Thym aber nicht so uneingeschränkt, wenn sie etwa in die Hauptstadt Damaskus abgeschoben werden können. In dem Gutachten, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es weiter: „Während einzelne Regionen weiterhin generell unsicher sind, so dass Abschiebungen dorthin allgemein rechtswidrig wären, soll für Damaskus eine Einzelfallprüfung stattfinden.“