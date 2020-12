Laut Studie : 300 Betroffene von Missbrauch im Bistum Münster

Münster Eine unabhängige Untersuchung zu sexuellem Missbrauch im Bistum Münster zählt bislang rund 300 Betroffene und 200 Beschuldigte zwischen 1945 und 2018. Die Zahl könne sich mit weiteren Recherchen noch verändern.

Das erklärte der Historiker Thomas Großbölting, der die Studie der Universität Münster leitet, am Mittwoch während einer Online-Pressekonferenz. Großbölting sprach von einer hohen Dunkelziffer.

Studie zu Folgen des Gewerbeparks in Elmpt

Zehn Kommunen sollen sich an Studie beteiligen

Zehn Kommunen sollen sich an Studie beteiligen : Studie zu Folgen des Gewerbeparks in Elmpt

Laut Großbölting hat das Forschungsteam innerhalb rund eines Jahres mehrere hundert Akten ausgewertet und etwa 70 Interviews geführt. Im Frühjahr 2022 sollen die endgültigen Ergebnisse vorliegen und auch Namen von Verantwortlichen genannt werden, die etwa Missbrauch vertuscht haben. Es gehe nicht nur um die rechtliche Aufarbeitung, so der Historiker. Das Team wolle auch Systeme und Einstellungen beleuchten, die Missbrauch begünstigt und zur Vertuschung beigetragen haben.

Das Bistum Münster hat die Untersuchung beauftragt und finanziert sie mit rund 1,3 Millionen Euro. Die Diözese hat laut Großbölting keine Eingriffsmöglichkeiten. Die Arbeit knüpft an eine 2018 vorgestellte Missbrauchsstudie der deutschen Bischöfe an. Sie hatte im Bistum Münster mindestens 450 Betroffene und 138 beschuldigte Kleriker in den Jahren 1946 bis 2014 verzeichnet.