Tatverdächtiger aus Essen in U-Haft : 21-jähriger aus Essen will Streit schlichten - und erleidet selbst schwere Stichverletzung

21-jähriger aus Essen will Streit schlichten - und erleidet selbst schwere Stichverletzung

Tatverdächtiger aus Essen in U-Haft

Essen Er versuchte einen Streit zu schlichten - und erlitt dabei selbst schwere Stichverletzungen. Der 18-jährige mutmaßliche Täter aus Essen sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach der Messerattacke auf einen 21-Jährigen in Essen-Steele sitzt der 18 Jahre alte mutmaßliche Angreifer in Untersuchungshaft. Dies teilte die Polizei am Dienstag - vier Tage nach der Tat - mit. Das Bezirksjugendgericht sei einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft Essen gefolgt. Der Vorwurf lautet auf gefährliche Körperverletzung.