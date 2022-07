Line Up, Tickets, Infos zum Festival : Was es zum San Hejmo 2022 in Weeze zu wissen gibt

Was es zum San Hejmo 2022 in Weeze zu wissen gibt

Line Up, Tickets, Infos zum Festival

Weeze Die Festival-Familie in Weeze wächst. Neben dem bei treuen Fans schon seit Jahren beliebten Parookaville gesellt sich diesen Sommer am 20. August zum ersten Mal das San Hejmo dazu. Alle Infos rund um das eintägige Festival.

Endlich geht es wieder los: Nach einer pandemiebedingten Festival-Flaute gibt es 2022 in Weeze gleich zwei Mal die Gelegenheit, das süße (Musik)Leben zu zelebrieren. Und das mit einer Premiere - zum ersten Mal bringen die Macher des schon etablierten Parookaville das San Hejmo an den Start. Der Schwerpunkt des eintägigen Festivals soll auf Livemusik liegen, neben der Mainstage, dem Herzstück, gibt es die Electro-Stage und eine Partybühne.

Wann findet das San Hejmo 2022 statt?

Am 20. August öffnet das Festival um 13 Uhr die Pforten, bis 1 Uhr in der Nacht kann dann getanzt, mitgesungen und gefeiert werden.

Wo findet das San Hejmo 2022 statt?

Das Parookaville-erprobte Gelände des Flughafen Weeze (NRW) ist in diesem Jahr auch der Schauplatz des San Hejmo-Festivals.

Musikfestival in Dortmund

Musikfestival in Dortmund : Das müssen Sie über das Juicy Beats 2022 wissen

So viel Parookaville steckt im neuen „San Hejmo“-Festival

Nächste Riesenparty in Weeze

Nächste Riesenparty in Weeze : So viel Parookaville steckt im neuen „San Hejmo“-Festival

Wie ist das Line Up des San Hejmo 2022?

Der Schwerpunt des Festivals liegt nach Aussagen der Macher auf Rock, Pop und Hip Hop – dementsprechend liest sich auch das immer weiter wachsende Line Up. Neben den schon bestätigten Headlinern Marteria und Loredana (das mit dem Hip Hop stimmt also schon mal) stehen auch schon viele andere Bands, Künstlerinnen und Künstler fest. Giant Rooks, Zoe Wees, Art und Querbeat teilen sich mit den Headlinern die Mainstage. Im Parookaville Club Circus (eine schöne Reminiszenz an die große Festival-Schwester) drehen unter anderem Felix Jaehn, David Puentez, Lovra, OBS und Gestört Aber Geil die Stimmung auf. Gute Nachrichten für Pop-Nostalgiker birgt das Programm auf der Party Stage: Blümchen, Captain Jack und Mr. President bringen 90er-Vibes, während Die Atzen, Knossi und Team Rhythmusgymnastik für Stimmung sorgen. Insgesamt treten nach Angaben der Veranstalter 30 Acts auf mindestens drei Bühnen auf. [https://www.sanhejmo.com/line-up/]Hier geht es zum kompletten Line-Up.