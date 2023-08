Verkehr in Mönchengladbach Auf Supermarkt-Parkplatz wird jetzt abgeschleppt

Was sich werktags auf dem Netto-Parkplatz an der Lüpertzender Straße abspielt, lässt sich am treffendsten als Park-Tetris bezeichnen. Wie bei dem Computerspiel, bei dem unterschiedlich geformte Klötzchen in passende Lücken geschoben werden, wird auf dieser Fläche mitten in der Gladbacher Innenstadt jeder noch so kleine Freiraum genutzt, um ein Auto hineinzuquetschen. Auch Halteverbot und Hinweise auf die Ladezone schrecken nicht ab. Dick gedruckte Buchstaben auf dem Asphalt werden ignoriert und „überparkt“, Poller und Ketten werden umgefahren. Mitunter wird selbst in der Ladezone nicht nur in der zweiten, sondern auch in der dritten Reihe geparkt. Die Lastwagen, die den Discounter mit neuen Waren beliefern wollen, kommen nur selten ohne Komplikationen bis zur Laderampe – wenn überhaupt.