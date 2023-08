In Klassen und auf Pausenhöfen Sollte für NRW auch ein Handyverbot an Grundschulen gelten?

Die meisten Grundschulen machten von ihren Möglichkeiten heute bereits Gebrauch, erklärte der Grundschulverband NRW. Handys seien eher nicht erwünscht, auch in den Pausen nicht. Aber, so die Vorsitzende Christiane Mika: „Generelle Verbote finde ich schwierig. In der Regel lässt sich das mit den Eltern und Kindern sehr gut kommunikativ lösen.“ Schließlich gebe es auch vernünftige Gründe, Kinder mit Mobiltelefonen auszustatten – beispielsweise, wenn diese längere Schulwege allein zu bewältigen hätten. Meist werde also einfach in der Schulgemeinschaft verabredet, dass mitgebrachte Geräte in der Tasche bleiben, nicht als Spielzeug verwendet werden und Pausen spielend, tobend und quatschend verbracht werden. Als Problem werde das im Verband nicht diskutiert.