Spur der Verwüstung in Bielefeld Mann verliert Kontrolle über Linienbus - zwei Schwerverletzte

Der 54-Jährige sei am Morgen mit einem Linienbus ohne Gäste unterwegs gewesen, als er aus bisher ungeklärter Ursache eine Verkehrsinsel sowie einen Baum touchierte, hieß es weiter. Daraufhin sei er in ein geparktes Wohnmobil gekracht, was dadurch in einen Garten geschoben wurde und die Gartenlaube zerstörte. Anschließend überfuhr der Bus den Angaben zufolge noch eine Litfaßsäule und kollidierte mit dem Transporter des 75-Jährigen.