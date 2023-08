Polizei zeigt Präsenz Hinweise auf geplante Auseinandersetzung in Essener Innenstadt

Die Polizei in Essen hat am Samstagnachmittag und -abend verstärkt Präsenz in der Innenstadt gezeigt. Hintergrund sind mehrere Hinweise, die eine geplante Auseinandersetzung großer Personengruppen ankündigten, teilte die Polizei mit. Unter anderem seien mehrere Videos in den sozialen Medien veröffentlicht worden, die dazu aufriefen, nach Essen zu kommen und sich an der Auseinandersetzungen zu beteiligen. Man nehme diese Hinweise ernst und habe sich darauf vorbereitet. Die Polizei rechnete mit mehreren hundert Personen.