NRW-Oberverwaltungsgericht verhandelt Streit um Waffenschein Elitesoldat aus Afghanistan hat Angst vor Anschlag und will Waffe zum Schutz

Als Pendler mit der Bahn auf dem Weg zur Kaserne sieht er sich deshalb in Gefahr und will sich mit einer Waffe verteidigen dürfen. Nachdem die Polizei als Genehmigungsbehörde seinen Antrag abwies, zog er vor das Verwaltungsgericht. Dort bekam er Recht. Das Land Nordrhein-Westfalen zog daraufhin in Berufung.