Erdmännchen, Nilpferd und Wombat : Diese süßen Tierbabys wurden in NRW-Zoos geboren

Foto: Florian Rodermond 16 Bilder Das sind die süßesten Tierbabys in den NRW-Zoos

Düsseldorf Orang Utan, Vikunja und Esel: Ob einheimisches Tier oder Exot - in den Zoos in NRW kommen jedes Jahr zahlreiche Junge auf die Welt. Diese werden regelmäßig zu Besuchermagneten in der Region.

Der Kinderbauernhof in Neuss-Selikum ist seit Samstag um ein Tier reicher: Stute Emma brachte am 5. Januar dieses Jahres flauschigen Nachwuchs zur Welt. Das noch namenlose Tier ist Esel Nummer sechs auf dem Bauernhof. Erst im Oktober 2017 hatte Emma einen kleinen Hengst zur Welt gebracht.

Der kleine Esel sieht aus, als würde er lächeln, und dürfte der neue Besuchermagnet werden. Er ist damit das jüngste Tierbaby in Nordrhein-Westfalen und reiht sich ein in eine lange Geschichte junger Tiere, die die Menschen in der Region verzaubert haben.

(mba)