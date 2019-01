Taser in NRW: Polizeigewerkschaft drängt auf Einführung von Elektroschockern

Taser in NRW

Düsseldorf Das neue Polizei-Gesetz erlaubt Elektroschock-Pistolen. Aber eingeführt ist die Waffe deshalb noch lange nicht. Denn zunächst wird die Verwendung erprobt und getestet. Die Gewerkschaft der Polizei befürchtet, das Projekt werde auf die lange Bank geschoben.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) macht Druck bei der Einführung von Elektroschock-Pistolen für die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Das gerade verabschiedete Polizeigesetz schaffe die Voraussetzungen dafür, sagte NRW-Gewerkschaftschef Michael Mertens. Die Politik wolle aber zunächst in einem Pilotprojekt einsatztaktische Situationen durchspielen, obwohl die - auch Taser genannte - Elektroschock-Pistole schon in Rheinland-Pfalz umfassend getestet worden sei, kritisierte er.