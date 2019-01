Feuerwehr räumt zwei Häuser: Neun Verletzte durch Kohlenmonoxid in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach In Bergisch Gladbach ist aus bislang unbekannter Ursache Kohlenstoffmonoxid ausgetreten. Neun Menschen wurden dadurch verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Feuerwehr räumte zwei Häuser.

Gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bergisch Gladbach zu einer starken Konzentration von Kohlenstoffmonoxid (CO).