Auto überschlägt sich in Bochum : Vier Männer bei Unfall schwer verletzt - einer randaliert im Krankenhaus

Das Unfallauto in Bochum. Foto: Feuerwehr/Feuerwehr Bochum

Bochum Bei einem Unfall in Bochum sind am Samstagmorgen vier Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto hat sich aus bisher ungeklärter Ursache in der Stadt überschlagen.

Zeugen alarmierten am Samstag gegen 6.45 Uhr die Polizei, nachdem ein Auto sich in der Nähe des Kunstmuseums beim Überholen eines Busses in der Bergstraße überschlagen und mehrere Sperrpfosten umgerissen hatte.

Alle vier Insassen wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Keiner der Insassen (drei 20-Jährige und ein 23-Jähriger aus Bochum) will am Steuer des Autos gesessen haben. Die Insassen bestritten, den Wagen gefahren zu haben. Da alle unter dem Verdacht stehen, Alkohol und andere berauschende Mittel konsumiert zu haben, wurden ihnen Blutproben entnommen.

Am Auto entstand Totalschaden, im Bus kam niemand zu Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Drei Männer wurden nach ambulanter Behandlung wieder aus den Krankenhäusern entlassen, ein 20-Jähriger blieb stationär. Der 23-jährige Bochumer randalierte im Krankenhaus, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten massiv und leistete Widerstand. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

(hsr)