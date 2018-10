Duisburg: Fossa-Nachwuchs aus dem Zoo zieht um

Duisburg Der Duisburger Zoo freut sich über achtfachen Fossa-Nachwuchs. Die Besucher werden die süßen, kleinen Raubtiere aber leider nicht zu Gesicht bekommen.

„Das Männchen Isalo hat uns bereits Anfang Oktober 2018 verlassen und ist wohlbehalten im renommierten Chester Zoo in England angekommen“, sagt Johannes Pfleiderer, zoologischer Leiter in Duisburg. „Seine zukünftige Partnerin wird ihm in Kürze aus einem englischen Zoo folgen. Die übrigen Tiere werden zeitnah unter anderem in den Zoo Moskau und das Felidae Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Barnim abgegeben“, so Pfleiderer weiter.