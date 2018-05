Krefeld: Zoo: Familie Nandu brütet 14 Eier aus

Krefeld Der Krefelder Zoo freut sich über weiteren Nachwuchs. Die Nandus, die straußenartigen Vögel, die aber keine Strauße sind und gegenüber des Trampeltier-Geheges leben, haben 14 Eier gelegt. Zurzeit wird eine Totholzhecke auf der Südamerikaanlage errichtet, die es ermöglicht, dass der Nandu-Hahn "Herr Dandu" die Brutphase ungestört von Tapir, Wasserschwein und Guanako verrichten kann. Bei den Nandus ist das Brüten und die Aufzucht allein Männersache, nur die Eier legen kann er natürlich nicht.

Der Nandu ist ein flugunfähiger Vogel, der in freier Wildbahn in Südamerika lebt. Er gehört zu den Laufvögeln und wird gut 1,20 groß (Rückenhöhe ein Meter). Doch auch in Deutschland gibt es inzwischen wild lebende Nandus. In Norddeutschland sind sie 2000 aus einer Freilandhaltung entwichen und haben sich nun im Landkreis Nordwestmecklenburg angesiedelt. Ihnen scheint es dort gut zu gehen. Im März 2017 wurden im rund 150 Quadratkilometergroßes Verbreitungsgebiet östlich des Ratzeburger Sees 220 Tiere gezählt.