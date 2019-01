Muslimbruderschaft: Islamisten bei Ditib-Treffen in Köln

Köln Der Islamverband Ditib lud offenbar Anhänger der Muslimbruderschaft nach Köln ein. Die islamistische Organisation wird vom Verfassungsschutz beobachtet und gilt als demokratiefeindlich.

An einem Treffen europäischer Muslime in der Ditib-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld haben vergangene Woche auch mutmaßliche Islamisten teilgenommen. Bei der Zusammenkunft auf Einladung des deutsch-türkischen Islamverbands und der türkischen Religionsbehörde Diyanet, der die Ditib unterstellt ist, seien drei Personen gesichtet worden, die der Muslimbruderschaft zugerechnet würden, erfuhr unserer Redaktion aus Teilnehmerkreisen. Die Konferenz fand vom 2. bis 4. Januar statt. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ darüber berichtet. Die Personen sind laut Teilnehmern der Frankfurter Prediger Khaled Hanafy und der irische Imam Hussein Halawa gewesen. Zudem solle Ibrahim El-Zayat, der als einer der einflussreichsten Muslimbruderschaft-Führer in Deutschland und Europa eingeschätzt wird, dabei gewesen sein.