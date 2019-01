Feuerwehr-Einsatz in Kerpen: Blindes Pferd rutscht in Graben

Blindes Pferd rutscht in Graben

Feuerwehr-Einsatz in Kerpen

Kerpen Das geschwächte und blinde Tier konnte sich selbst aus seiner misslichen Lage nicht mehr befreien. Die Feuerwehr in Kerpen musste helfen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der eher ungewöhnliche Einsatz am Montagvormittag in Kerpen-Dorsfeld. Von der Weide eines Reitstalls war ein blindes Pferd in einen Graben abgerutscht, teilte die Feuerwehr mit. Das Tier sei geschwächt gewesen und habe sich selbst nicht aus dem Graben befreien können.