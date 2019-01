Überfall in Minden: Männer ziehen Autofahrerin an roter Ampel aus Wagen

Minden Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die nachts eine 47-Jährige aus ihrem Auto gezogen haben sollen. Die Frau hatte in Minden an einer roten Ampel gestoppt, als die Täter die Fahrertür aufrissen.

Die 47-Jährige Frau war am Sonntag, 30. Dezember, gegen 23.15 Uhr in Minden unterwegs. An einer roten Ampel an der Kreuzung Friedrich Wilhelm Straße / Karlstraße musste sie mit ihrem roten Seat anhalten, berichtet die Polizei. Die Frau sei einen Moment durch ihren Hund im Auto abgelenkt gewesen, als zwei unbekannte Männer die Fahrertür aufrissen und die Frau aus dem Wagen zerrten. Erst durch ein sich näherndes Auto hätten die Täter von der Frau abgelassen, informiert die Polizei. Die Männer flüchteten unerkannt in Richtung Leteln.