SEK-Einsatz in Lengerich: Polizei sucht nach Geiselnahme weiter nach Motiv

SEK-Einsatz in Lengerich

Polizeiautos stehen vor der Sporthalle in Lengerich. Foto: dpa/-

Lengerich Nach einer Geiselnahme von 43 Kindern und Jugendlichen in einer Sporthalle im münsterländischen Lengerich ermittelt die Polizei weiter zum Motiv des Tatverdächtigen. Auch die Betroffenen werden befragt.

Der 25-Jährige hatte die Kinder im Alter zwischen 12 und 18 Jahren sowie ihre Betreuerinnen am Montagnachmittag in der Sporthalle den Angaben zufolge etwa eine Stunde lang festgehalten und mit dem Zünden einer Bombe gedroht. Spezialkräfte überwältigten den Mann am frühen Montagabend. Eine Durchsuchung der Sporthalle mit Sprengstoffspürhunden blieb ergebnislos.