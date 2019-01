In Turnhalle: Mann hatte 43 Kinder in seiner Gewalt - Geiselnehmer in Lengerich festgenommen

Mann hatte 43 Kinder in seiner Gewalt - Geiselnehmer in Lengerich festgenommen

In Turnhalle

Ein Polizeiauto im münsterländischen Lengerich am Montagabend. Foto: dpa/-

Lengerich Im Münsterland hat am Nachmittag ein 25-jähriger Mann 43 Kinder und Jugendliche und ihre Betreuerinnen in einer Sporthalle festgehalten und bedroht. Die Geiselnahme im Zentrum von Lengerich endete nach einer Stunde.

Der 25-Jährige habe die Turnhalle an der Bahnhofsstraße in Lengerichs Innenstadt gegen 17.15 Uhr betreten, berichtete die Polizei Steinfurt. Dann habe er mit dem Zünden einer Bombe gedroht, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Abend. Die Geiselnahme dauerte nach Angaben der Polizei Steinfurt etwa eine Stunde. Um 18.20 Uhr überwältigten Spezialkräfte der Polizei den mutmaßlichen Täter im Eingangsbereich der Halle und nahmen ihn fest..