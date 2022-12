Masken-Tricks, Torten-Boss und hungrige Diebe Die kuriosesten Polizei-Einsätze in NRW 2022

Ein Eimer Farbe, Peperoni-Chips oder Autoreifen in Originalgröße - der Krefelder Konditor Mohammed Omairat hat sich auf Alltagsgegenstände als Torten spezialisiert. Mit seinen süßen Täuschungen erlangt der „Torten-Boss“ in den sozialen Medien einige Bekanntheit. Einst backte er Hochzeits- und Riesentorten für Events, doch in der Corona-Zeit fehlen die Aufträge. Aus der Not fabriziert er Kunst- und Faketorten, stellt sie ins Internet. Als Omairat eine Torte in Form einer Radarfalle vor seinem Haus montiert, rückt sogar die Polizei an. Die Streife habe ihm erst nicht geglaubt, dass es sich um eine Tortenkreation handelte - „bis ich reingebissen habe“.