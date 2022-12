Festnahmen in NRW und Italien Millionenbetrug mit erfundenen Corona-Testzentren

In den frühen Morgenstunden durchsuchten 190 Polizeikräfte am Dienstag Wohnungen in Köln, Bergisch Gladbach, Hürth, Siegburg, Langenfeld und Palermo. In der italienischen Küstenstadt Licata auf Sizilien wurde ein 31-Jähriger mit einem europäischen Haftbefehl festgenommen, der als Drahtzieher der Betrügerbande gilt. Drei weitere Haftbefehle wurden in Nordrhein-Westfalen gegen weitere mutmaßlichen Organisatoren des Millionen-Betrugs vollstreckt: Die Polizei nahm drei Männer, 34, 42 und 46 Jahre fest, alle haben ihren Hauptwohnsitz in Köln.