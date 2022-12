„Menschen, Bilder, Emotionen“ So war der RTL-Jahresrückblick mit Gottschalk und zu Guttenberg

Als Duo haben der Entertainer Thomas Gottschalk und der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) gemeinsam durch den RTL-Jahresrückblick geführt. Bestimmendes Thema im Format „Menschen, Bilder, Emotionen“ war am Sonntagabend der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Gleich mehrere ukrainische Gäste berichteten in der Sendung von ihren Erfahrungen: So interviewte zu Guttenberg den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, der per Video ins Studio nach Hürth geschaltet war. Der 51-Jährige bedankte sich für die humanitäre Hilfe und Waffenlieferungen, die sein Land bisher erhalten habe, sagte aber auch: „Das ist nicht genug.“