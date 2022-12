Polizei sucht Zeugen Trio attackiert Mann vor Supermarkt

In einem Supermarkt an der Martener Straße in Dortmund kam es im Juli zu unschönen Szenen: Drei junge Männer stritten an der Kasse mit einem weiteren Kunden, das Trio wollte sich an dem Mann vorbeidrängeln und fingen Streit an, wie die Polizei laut „Bild“ berichtet. Vor dem Laden eskalierte der Konflikt, die Jugendlichen griffen den 48-Jährigen an und bewarfen ihn laut Polizei mit einer Dose. Der Mann erlitt daraufhin eine Kopfwunde, die mutmaßlichen Täter konnten unerkannt flüchten.