Jahresrückblick Diese Tiere sorgten 2022 für Aufsehen

Aufregung gab es in diesem Jahr auf der Insel Rügen. Denn dort kam ein ausgewachsenes Walross zu Besuch. Das mehr als zwei Meter lange Tier war zunächst am Strand gesichtet worden. Das war mehr als ungewöhnlich. Walrosse sind normalerweise überwiegend in kalten Gebieten des Atlantiks und Pazifiks unterwegs.