Alte Bekannte und neue Gesichter Parookaville 2023 – erste Acts stehen fest

Nach längere Pause wieder dabei sein wird Hardwell. 2018 trat der Niederländer das bisher letzte Mal bei Parookville auf. Im selben Jahr kündigte er eine Karrierepause an. Diese Pause ist jetzt vorbei. Im September veröffentliche Hardwell sein zweites Studioalbum „Rebels Never Die“. Und im Juli 2023 kehrt der Niederländer nach Weeze zurück. Er wird am Samstag auf der Mainstage auftreten.