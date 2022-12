Universitäten in NRW So viel weniger verdienen Professorinnen im Vergleich zu ihren männliche Kollegen

Vor 99 Jahren wurde mit Margarete von Wrangell zum ersten Mal in Deutschland eine Frau zur Professorin ernannt. Zwar ist es heute nicht mehr so, dass allein die Tatsache, dass eine Frau eine Professur bekommt, für Schlagzeilen sorgt, aber dennoch ist der weibliche Anteil in der deutschen Professorenschaft auch knapp 100 Jahre nach Margaret von Wrangell, noch immer nicht paritätisch.