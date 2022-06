Eine skurrile Bettgeschichte

Eine Frau in Ascheberg im Münsterland alarmierte im Juni 2022 die Polizei. Der Grund: Ein fremder Mann lag in ihrem Bett. Bis die Beamten eintrafen, war der Unbekannte aber bereits grußlos verschwunden - ins Nachbarhaus. Die Beamten hatten viele Fragen an die Beteiligten. Dann stellte sich heraus: Nach einem feuchtfröhlichen Schützenfest hatten Freunde des Mannes ihn betrunken nach Hause gebracht. Und sich leider in der Haustür und im Schlafzimmer geirrt. Die ganze Geschichte gibt es hier.