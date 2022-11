RTL-Jahresrückblick 2022 Diese Gäste werden in der Show mit Gottschalk und Guttenberg dabei sein

Die Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Antonia Riet werden über ihren gemeinsamen Film „Weil wir Champions sind“ sprechen. Die Fußballerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf blicken auf die EM in diesem Jahr zurück, die den Frauenfußball erstmalig in den Augen aller zum Leuchten brachte. Auch Politikerin Sahra Wagenknecht, Lottogewinner „Chico“ und Ramin Juhnke, der mit dem 9-Euro Ticket drei Monate lang durch die Bundesrepublik reiste, werden Gottschalk und Guttenberg besuchen. Die siebenjährige Amelia, die das Lied „Let It Go“ aus dem Disney-Film „Frozen“ in einem ukrainischen Bunker sang und damit die Welt zu Tränen rührte, wird ebenfalls in der Sendung zu Gast sein.