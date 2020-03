Österreich schottet sich ab : Ischgl dicht – Stau am Brenner

Ischgl dicht – Stau am Brenner

Ischgl Der Tiroler Ski-Ort gilt als einer der Infektions-Hotspots in Österreich.

Als Ursprung der Viruswelle haben Tiroler Gesundheitsbehörden das berühmte Szenelokal „Kitzloch“ ausgeforscht, wo sich Hunderte Besucher auf engstem Raum drängeln. Zuallererst hatte man das Virus bei einem jungen Deutschen nachgewiesen, der in dem Après-Ski-Lokal als Barmann gearbeitet hatte. Insgesamt haben sich 19 Besucher des „Kitzlochs“ angesteckt, zu denen die 16 Untersuchten in irgendeiner Beziehung standen. „Après-Ski ist eine Virenschleuder“, sagte der Tiroler Virologe Robert Zangerle.

Ab Freitag wird in Ischgl der Tourismusbetrieb für zwei Wochen gesperrt. Für bereits bezahlte, aber noch nicht vollständig aufgebrauchte Skipässe wird Ersatz angeboten. „Wir tragen die Entscheidung der Behörden mit“, sagte Andreas Streibl, Geschäftsführer des Tiroler Tourismusverbands. Viele Beobachter erwarten, dass damit die Wintersaison auch in vielen anderen Urlaubsorten vorzeitig enden wird.

33-Jähriger bei Streit in Dortmund getötet - Frau unter Tatverdacht

Festnahme : 33-Jähriger bei Streit in Dortmund getötet - Frau unter Tatverdacht

Schon jetzt steht fest, dass der Tourismus in Österreich, der laut Statistik Austria rund 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukt bestreitet, am stärksten unter der Viruswelle leiden wird. Branchenvertreter rechnen mit Umsatzverlusten von 30 bis 40 Prozent. Vielen Betrieben droht das Ende. Zur Beruhigung stellte die Regierung erst einmal 100 Millionen Euro an Kredithaftungen bereit. Österreich hat mehr als 300 Corona-Infizierte, ein 69-Jähriger starb.