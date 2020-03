Festnahme : 33-Jähriger bei Streit in Dortmund getötet - Frau unter Tatverdacht

33-Jähriger bei Streit in Dortmund getötet - Frau unter Tatverdacht

Dortmund Ein 33-Jähriger ist bei einem Streit in einer Dortmunder Wohnung getötet worden. Tatverdächtig ist eine Frau, die noch in der Wohnung festgenommen werden konnte.

Nach der Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus sei eine 34-Jährige am Tatort festgenommen worden, teilte die Polizei mit.