Termine, Zeitplan, Kader, Ergebnisse Das müssen Sie zum Ski-Alpin-Weltcup

Diese Saison soll es klappen mit dem Speed-Spektakel in der Schweiz und Italien. Erstmals in der Geschichte des alpinen Ski-Weltcups soll es Abfahrten in Zermatt-Cervinia geben. In der Saison 2022/23 musste das Rennen abgesagt werden. Das Besondere: Die "Gran Becca" ist länderübergreifend. Der Start auf 3800 Metern Höhe auf dem Gletscherskigebiet am Matterhorn liegt in der Schweiz, das Ziel hingegen am Laghi Cime Bianche in Cervinia in Italien. Die Strecke ist rund vier Kilometer lang. Die beiden Abfahrten der Männer finden am 11. und 12. November 2023 statt. Die Frauen sind eine Woche später zu Gast (18. und 19. November 2023).