Mädchen soll Bruder getötet haben : Mordprozess gegen 15-Jährige startet in Detmold

Detmold Im April startet die Gerichtsverhandlung gegen eine 15-Jährige aus Detmold. Das Mädchen soll seinen drei Jahre alten Halbbruder erstochen haben.

Nach der tödlichen Messerattacke auf ihren dreijährigen Halbbruder beginnt am 20. April der Prozess gegen eine 15-Jährige aus Detmold. Wie das Landgericht am Donnerstag mitteilte, ließ die zuständige Strafkammer die Mordanklage zu.

Der Fall sorgte Anfang November 2019 für Entsetzen: Angehörige hatten die Leiche des dreijährigen Jungen in der Wohnung gefunden. Von seiner großen Halbschwester fehlte jede Spur. Die Polizei fahndete nach der 15-Jährigen, Streifenbeamte, Diensthunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Erst am folgenden Tag wurde das Mädchen in Lemgo gefunden. Sie äußerte sich laut Polizei damals zu der Tat. Was sie aussagte, wurde aus Gründen des Jugendschutzes nicht veröffentlicht.