Oktoberfest in Mönchengladbach : Gaudi in Broich-Peel

Broich-Peel Mit 1200 Gästen feierte die St. Rochus Schützenbruderschaft ihr 14. Oktoberfest nach. Ein Teil der Einnahmen wird an die Flutopfer gespendet - stolze 10.000 Euro.

Bereits das erste Oktoberfest 2006 war ein voller Erfolg. Damals kam die Idee auf, solch ein Fest im Dorf zu etablieren. Die Zeit zwischen Karneval und Schützenfest ohne Veranstaltung war den feierfreudigen Schützenfamilien einfach zu lang. „Ideen, ein solches Fest im Pfarrheim abzuhalten, haben wir einen Riegel vorgeschoben. Wenn schon, dann direkt groß“, erzählt der Brudermeister von der Geburtsstunde des Oktoberfestes. Die Resonanz und das Interesse waren so groß, dass die Schützenbruderschaft nun bereits zum 14. Mal dieses eigentlich bayrische Fest abhalten kann. Es hat sich gelohnt, heute zählt die Veranstaltung zum größten Oktoberfest in der Stadt.

Für dieses Jahr konnten die Broich-Peeler wieder die oberösterreichische Band „Guat Drauf“ verpflichten, wie schon 2017 und 2018. Die Band hatten Klaudia und Norbert Ohlenforst bei einem Besuch der Cannstatter Wasn (Stuttgart) kennengelernt. „Sie haben uns sofort überzeugt, spielten sie doch von zünftiger Oktoberfestmusi bis hin zu Après-Ski-Hits alles, was wir auch bei uns so brauchen“, erzählt das Ehepaar.

Punkt 19.30 Uhr am Samstag erfolgte die Eröffnung des Festes. Die Herren des Vorstandes in Lederhosen und karierten Hemden und ihre Damen in bunten Dirndln folgten dem ebenso festlich gekleideten Trommlercorps Broich-Peel zur Bühne. Schützenkönig Marius Baltes blieb es dann vorbehalten, mit vier Hammerschlägen den Bierhahn gezielt in das erste Holzfass zu treiben. Das in Bayern obligatorische „O’zapft is!“ ließ er aus, stattdessen begrüßte Schwiegervater Norbert Ohlenforst die Gäste mit einem halben Liter Paulaner Bräu in der Hand und dem Satz: „Schön, dass ihr da seid und schön, dass wir wieder feiern können.“