Nach Umsatzeinbrüchen wegen Auflagen : Gastwirte in NRW wollen Angebot im Außenbereich aufstocken

Gastwirte in NRW wollen Angebot im Außenbereich aufstocken

Düsseldorf Die Gastronomen in NRW kämpfen mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Nachdem das Platzangebot im Gebäude verkleinert werden musste, fordern viele eine Vergrößerung der Außengastronomie.

Mehr Tische und Stühle an der frischen Luft – wegen der Corona-Pandemie wollen zahlreiche Gastronomiebetriebe in Nordrhein-Westfalen ihre Terrassenflächen vergrößern. Durch die Abstandsregeln musste das Platzangebot in den Gebäuden reduziert werden, womit den Gastwirten wichtige Umsätze verloren gehen.