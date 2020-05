Blomberg in Ostwestfalen : 76-Jähriger kommt bei Absturz mit Kleinflugzeug um

Blomberg in Ostwestfalen

Blomberg bei Detmold Der Mann war am Mittwoch mit einer Cessna zu einem Rundflug gestartet. Kurz nach dem Start stürzte die Maschine in ein Waldstück. Der 76-jährige Pilot hat den Absturz nicht überlebt.

Ein 76-jähriger Pilot ist mit seinem Kleinflugzeug in Blomberg im Nordosten Nordrhein-Westfalens in den Tod gestürzt. Der Mann war am Mittwochnachmittag mit seiner Cessna vom dortigen Sonderlandeplatz zu einem Rundflug gestartet, wie die Polizei mitteilte.