Erste Bilanz nach Lockerungen in Duisburg : „Die Stimmung bei den Wirten ist mies“

Duisburg Rund zwei Wochen nach Öffnung der Gastronomie ist die Lage weiter düster. Gäste kommen zwar wieder, doch viele Betriebe in Duisburg klagen über Einbußen. Nicht immer akzeptieren die Kunden die neue Normalität – und wollen etwa einen Tisch für eine Geburtstagsparty.

Sie dürfen wieder öffnen, doch die Probleme bleiben: Für Duisburger Restaurants ist die Corona-Krise auch nach den ersten Lockerungen weiterhin existenzbedrohend. „Die meisten Gaststätten machen derzeit nur noch rund halb so viel Umsatz wie vor Beginn der Krise“, sagt Marc Weber, Dehoga-Chef in Duisburg. Das habe eine NRW-weite Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands unter den Wirten ergeben. In Duisburg sei die Lage besonders dramatisch, weil Tagestouristen in der Regel eher nach Köln oder Düsseldorf fahren. „Die Stimmung ist mies, an einigen Tagen lohnt es sich für viele überhaupt nicht, die Küche aufzumachen“, sagt Weber, der selbst Gastronom ist und das Webster Brauhaus am Dellplatz betreibt.